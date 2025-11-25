Продюсера «Ласкового мая» разыскивают по делу о мошенничестве с деньгами поэта

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, он присвоил средства, предназначенные оренбургскому поэту Сергею Кузнецову, за исполнение его песен, сообщает ТАСС.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская уточнила, что дело связано с лицензионными вознаграждениями вдовы Сергея Кузнецова. Андрею Разину грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие установило, что он использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым для получения денег, выдавая себя за правообладателя музыкальных произведений. Оренбургский поэт и музыкант создал самые популярные хиты группы «Ласковый май», включая «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре 2022 года.

Группа «Ласковый май» начала выступать в 1986 году и распалась в 1992-м, но возобновила деятельность в 2009 году и завершила ее в 2022-м. До 1991 года солистом коллектива был Юрий Шатунов, который позже уехал в Германию и начал сольную карьеру. В июне 2022 года Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

Андрей Сазонов