«Россети Новосибирск» завершили реконструкцию еще одного участка электросетей в ВерхТуле

«Россети Новосибирск» завершили реконструкцию очередного участка воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в селе ВерхТула Новосибирского района.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Проект является частью системной работы энергетиков по модернизации электросетей Новосибирской агломерации. Компания последовательно реализует комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения существующих потребителей, создание резерва мощности для подключения новых абонентов и снижение потерь электроэнергии в сетях.

В рамках реконструкции заменен провод на участке протяженностью1,5км, обновлены опоры ЛЭП и выполнено переключение абонентов на новые линии электропередачи. На эти цели «Россети Новосибирск» направили свыше 7,5 млн рублей инвестиций. На сегодняшний день строительномонтажные работы полностью завершены, а электроснабжение потребителей переведено на обновленные сети.

Помимо повышения надежности электроснабжения потребителей, проект направлен на решение другой важной задачи – создание возможности технологического присоединения новых абонентов. Этот вопрос особенно актуален для динамично развивающейся Новосибирской агломерации, где спрос на подключение к электросетям постоянно растет.

Завершение проекта стало значимым шагом к формированию современной и устойчивой электросетевой инфраструктуры в ближайшем пригороде Новосибирска. Обновленные линии электропередачи не только полностью удовлетворяют текущие потребности местных жителей, но и создают необходимую базу для дальнейшего социальноэкономического развития территории.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»