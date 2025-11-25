Саратовцам станет доступна компенсация при оформлении реконструкции дома

Саратовцы смогут рассчитывать на получение компенсации при оформлении реконструкции дома. Соответствующий проект рассмотрели участники заседания профильного комитета, сообщает Саратовская гордума.

Граждане по итогам оформления документов по изменению характеристик своего жилья после его реконструкции станут получателями денежной компенсации на проведение кадастровых работ. Речь идет о не более 5 тыс. руб. в расчете на жилой дом и не более 6 тыс. руб. в расчете на жилой дом с хозяйственными постройками. Действие льгот распространится на период до 31 декабря этого года.

Отметим, жители Саратова могут воспользоваться аналогичной мерой соцподдержки при оформлении в собственность объектов индивидуального жилищного строительства. Она затрагивает, в частности, многодетных семей и участников СВО.

Павел Фролов