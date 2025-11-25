Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что доходы от боевых действий на территории Украины помогают британской экономике избежать банкротства. По мнению СВР, власти Великобритании хотят «сорвать миротворческую деятельность» президента США Дональда Трампа.

«Состряпаны планы реанимации фейковых "досье" бывшего сотрудника британской разведки К. Стила», — сказано в пресс-релизе. В этих документах, по данным СВР, президента США и его родственников обвиняют в связи «с советскими и российскими спецслужбами».

В СВР убеждены в том, что президент «Трамп поставит на место своих союзников». Развитие ситуации в зоне боевых действий тоже «заставит британцев искать замену кровавым деньгам», подытожили в ведомстве.