Нотариусы ознакомят с чужими долгами

Нотариусов обязали предупреждать о долгах при наследовании. Теперь родственники в обязательном порядке будут получать кредитную историю умерших. Соответствующий закон вступил в силу 24 ноября. В нем, в частности, речь идет о задолженностях по кредитам, ипотеке, коммунальным платежам и микрозаймам. Теперь нотариусы должны в течение трех дней с момента открытия наследственного дела запросить кредитную историю покойного. В течение следующих трех дней им придет ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прежде всего, инициатива упростит саму процедуру наследования, считает адвокат Палаты адвокатов Самарской области Виктория Тюрина: «Добросовестные наследники вступают в наследство в течение установленного законом срока в шесть месяцев и обращаются к нотариусу. И вот в этот момент тот им говорит, что он в соответствии с принятыми изменениями в статье 61.1 "Закона о нотариальной деятельности" должен сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Когда приходит ответ, в течение трех дней нотариус должен известить об этом всех наследников либо по почте, как сказано в уточнении к закону, либо при личной явке. В свою очередь, им нужно будет определиться, хотят ли они получить свидетельство о праве на наследство, либо каким-то образом решать вопрос о том, что они не вступают в наследственное имущество».

Отвечать по долгам наследник должен только в пределах унаследованного имущества, тратить сверх этого свои личные средства ему не придется, уточняют эксперты Федеральной нотариальной палаты. Новый закон вряд ли усилит позицию наследников, полагает исполнительный директор группы компаний «Михайлов и партнеры» Евгений Мастерских, который сталкивался с подобными делами на практике: «Даже супруги не всегда знают о том, что вторая половина оставила долги. А ведь по законодательству, в общем-то, считается, что задолженность общая, она делится между женой и мужем. Существует большая проблема скрытых долгов. Если наследники усопшего о них не знают, то они, как правило, вступают в наследство, если есть какая-то позитивная наследственная масса. И через некоторое время кредиторы приходят к ним и требуют вернуть деньги. Очень часто это все идет через судебные разбирательства, потому что наследники, как правило, ничего не знают. В простой форме в таком случае кредиторам долги взыскать затруднительно, но они довольно легко необходимые документы получают, в том числе судебные приказы либо решения судов первых инстанций.

Вместе с тем я сталкивался с интересной практикой, когда суд встал на сторону наследников, усмотрев в действиях кредитора злоупотребление правом. Речь шла о банковском кредите. Наследники обращались в банк с вопросом, есть ли долги. Им официально дали отрицательный ответ, в деле есть соответствующая справка. А потом через два года, когда слишком много процентов из-за просрочки было насчитано, банк вышел с требованием об уплате задолженности. Здесь суд встал на сторону наследников».

По данным Росреестра, самые распространенные ситуации, когда наследник остается без квартиры, если у умершего накопились большие долги или он завещал жилье третьим лицам. Согласно данным опроса инвесткомпании «Флип», только 11% россиян в возрасте от 18 до 55 лет получили квартиру в наследство. При этом 89% из них приняли наследство, а оставшиеся отказались от него в пользу другого или из-за наличия долгов у умершего.

Леонид Пастернак