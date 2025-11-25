Предновогодние мероприятия начнутся в Нижнем Новгороде 1 декабря

Праздничные мероприятия в преддверии Нового года — 2026 начнутся в Нижнем Новгороде с 1 декабря 2025 года. В этот день начнет работу каток в парке «Швейцария», рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Он добавил, что в этом году каток украсит матрешка. Со 2 декабря на коньках можно будет покататься в парке им. 1 Мая, с 12 декабря — на Нижегородской ярмарке. Кроме того, впервые откроется каток в парке «Дубки». Вместе с «Катушкой» в Автозаводском парке и 90 дворовыми катками он начнет работу после наступления подходящей погоды.

В рамках традиционного фестиваля «Горьковская елка» 20 декабря начнутся первые из 75 благотворительных мероприятий в учреждениях культуры. Как рассказал Юрий Шалабаев, участниками станут 3,5 тыс. детей из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, дети-сироты, а также дети участников СВО.

Одной из основных праздничных площадок станет площадь Театральная. Там пройдут выступления нижегородских артистов, а около театра драмы будет работать «Домик добрых дел» с мастер-классами и сбором подарков для детей из ЛНР и ДНР. Здесь же организуют «Почту Деда Мороза».

20 декабря откроется «Новогодняя Горьковская ярмарка» на площади Максима Горького и около домов №№30 и 51А на улице Большой Покровской. 29 декабря откроется ярмарочное пространство на Театральной площади.

27 декабря с 9:00 до 15:00 на станции «Сортировочная» можно встретить «Поезд Деда Мороза».

Новогодние программы также подготовили парки «Швейцария», «Светлоярский», «Дубки», Автозаводский парк и парк им. 1 Мая. В новогоднюю ночь пройдет дискотека в Автозаводском парке (01:00 до 04:00) и в парке «Швейцария» (с 23:00 до 02:00), где гостей также ожидают Дед Мороз и Снегурочка.

На 48 дворовых площадках во всех районах города пройдут праздничные мероприятия «Новый год в каждый двор».

Галина Шамберина