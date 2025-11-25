Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«НордСтар» выплатил долги по зарплате по требованию красноярской прокуратуры

По требованию Красноярской транспортной прокуратуры работникам авиакомпании «НордСтар» выплачены долги по заработной плате на сумму более 1,9 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Авиаперевозчик оказался должен 57 работникам инженерно-технического персонала за сверхурочную работу и работу в выходные дни, пояснили в транспортной прокуратуре региона.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Руководителю авиакомпании внесено представление.

Михаил Кичанов

