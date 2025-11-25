Три новых вида деятельности включат в ПСН в Удмуртии

В патентную систему налогообложения (ПСН) в Удмуртии включат три новых вида предпринимательской деятельности, связанных с услугами в сфере туризма и досуга. Соответствующий законопроект был принят на сессии Госсовета республики сегодня, 25 ноября. За проголосовали 50 депутатов.

К новым видам относятся «Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг», «Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием» и «Деятельность в области отдыха и развлечений». По первой территориальной группе потенциально возможный годовой доход составляет 1,6 млн руб., по второй — 1,44 млн руб., по третьей — 1,28 млн руб.

Согласно пояснительной записке, нововведения позволят увеличить число ИП, использующих ПСН. В июле число выданных патентов составило 23,3 тыс. ПСН применяли 15,6 тыс. ИП. Поступления от таких налогоплательщиков в консолидированный бюджет Удмуртии за восемь месяцев — чуть более 354 млн руб.

Согласно системе ФНС, ПСН могут применять ИП, численность работников которых не превышает 15 человек. Патент выдается на срок до 12 месяцев. Режим освобождает от уплаты НДФЛ, налога на имущества и НДС по направлению. Налоговая ставка по ПСН — 6% от потенциально возможного годового дохода (устанавливается субъектов РФ).