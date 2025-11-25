В Самаре произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса «ПАЗ», есть погибший
Во вторник, 25 ноября, в 10:48 (MSK+1) поступило сообщение о ДТП в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По информации министерства, на ул. Звездной столкнулись три легковых автомобиля: «Лада Приора», «Лада Веста» и «Субару» — а также автобус «ПАЗ». В автобусе находились восемь пассажиров. В результате аварии погиб один человек. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.