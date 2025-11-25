В Саратове под суд пойдет молодой человек за гибель соседа после конфликта

Заводской районный суд Саратова рассмотрит в отношении 26-летнего местного жителя уголовное дело об избиении соседа по дому, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, ночью 6 августа этого года фигурант и двое его знакомых употребляли алкоголь около подъезда дома № 40а по 6-му Динамовскому проезду. Проживающий на первом этаже 50-летний сосед сделал им замечание и вышел к ним из квартиры.

Во время конфликта фигурант избил потерпевшего, в том числе нанося удары по голове. Через 10 дней тот скончался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов