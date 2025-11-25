Газпромбанк внедрил новый стандарт оценки университетов

21 ноября 2025 года в Москве на площадке МАИ завершился Совет по поддержке программ развития программы «Приоритет-2030». Ключевым отличием этого года стало внедрение процедуры независимой технологической экспертизы стратегических технологических проектов (СТП), проведенной Центром технологического лидерства (ЦТЛ) при участии Газпромбанка. Результаты экспертизы легли в основу решений совета и определили вектор развития ведущих университетов.

Впервые решения совета базировались на глубоком анализе технологического и рыночного потенциала разработок. Экспертная группа провела анализ 242 СТП из 111 университетов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что партнерство с Газпромбанком позволило вывести качество принятия решений на новый уровень: «Для участия в технологическом лидерстве недостаточно просто заявить о желании — нужны серьезные научные заделы и способность создавать новое. Особенность защит этого года в том, что мы впервые предметно смотрели на конкретные технологические проекты, а не только на образовательную деятельность. Газпромбанк, обладающий накопленным опытом инвестиций в наукоемкий бизнес, оказал нам большую помощь».

Для Газпромбанка участие в программе «Приоритет-2030» — это часть масштабной стратегии по созданию экосистемы трансфера знаний в экономику. «Банк рассматривает университеты как источник проектов для создания новых технологических чемпионов. Мы планируем развивать программы грантовой поддержки, чтобы доращивать университетские проекты до состояния отдельных компаний, а также инвестировать в ранние стартапы на базе университетов и научных центров. Сотрудничество с Минобрнауки России обеспечивает нам доступ к “воронке” проектов и понимание того, на какие команды можно опираться. Наша цель — масштабировать опыт создания таких структур, как Российский квантовый центр и центр биотехнологий LIFT, на другие инновационные направления — новые материалы, искусственный интеллект и не только»,— подчеркивает заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Директор ЦТЛ и координатор экспертной группы при совете Ирина Жукова отметила, что смещение фокуса программы требует пересмотра систем управления: «Университеты хорошо делают научные проекты, но реализация крупных технологических — это новый вызов. Университеты должны ответить на вопрос, как перевести научный задел в экономическую ценность. Для этого мы с экспертной группой разработали двухэтапную методологию оценки, включающую проверку бизнес-модели и потенциала применения. Технологическое лидерство — основа экономического роста, и сегодня мы оцениваем влияние результатов университета именно на экономику».

Для объективной оценки на основе результатов была разработана информационная система: во время защит члены совета использовали данные о готовности технологий (TRL), качестве команд и соответствии проектов запросам индустрии.

