Силуанов: у ЦБ все больше возможностей для снижения ключевой ставки

У Банка России «становится больше сейчас маневров для принятия решений» по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Сейчас основная задача — навалиться на то, чтобы выровнять спрос и предложение…Будут приниматься такие решения (по смягчению ДКП.— “Ъ“) — будут дешевле заемные кредитные ресурсы»,— заявил господин Силуанов на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что регулятор в этом году активно охлаждает экономику, чтобы «в следующем году начать расти».