В Кургане «Суэнко» оштрафовали за повторное нарушение правил подключения к сетям

Курганское УФАС России оштрафовало на 700 тыс. руб. АО «Суэнко» за повторное нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Жалобу на действия компании подало крестьянско-фермерское хозяйство «Золотое руно». Выяснилось, что предприятие незаконно включило в договор на технологическое присоединение расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства. Это привело к несвоевременному и некачественному подключению потребителя к энергосети.

Так как ранее АО «Суэнко» уже привлекалось к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил порядка подключения), в этот раз наказание ужесточили. Компания получила требование исправить допущенные нарушения.

Виталина Ярховска