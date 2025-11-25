Арендодателей выводят из «серой зоны»

Федеральная налоговая служба начнет собирать данные о россиянах, сдающих свои квартиры. По оценкам экспертов, доля теневой аренды на рынке недвижимости составляет свыше 90%. При том что обороты превышают 2 трлн руб. в год, следует из данных аналитиков по итогам 2024-го. Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям» рассказал о двух способах легализации рынка: во-первых, использовать данные цифровых платформ, на которых потребители ищут объявления; во-вторых, предоставить налоговый вычет арендатору.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Будет ли это мотивировать арендодателей выходить из «серой зоны»? На этот вопрос “Ъ FM” ответила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Вопрос поднимается не первый раз, и первопричина заключается в интересе непосредственно самих арендодателей легализоваться. Ранее обсуждались инициативы относительно дополнительных гарантий для такой категории граждан, каких-то дополнительных бонусов для того, чтобы они были заинтересованы в такой системе. Например, доход от сдачи квартиры может рассматриваться как постоянный для того, чтобы рассчитать и выдать ипотеку под льготную ставку, либо можно предоставить дополнительные условия по страхованию от неблагонадежных арендаторов, в частности, дать доступ арендодателям к черному списку с этой информацией. Действительно, если появится дополнительный бонус для тех, кто сдает жилье, в виде какого-то вычета либо компенсаций затрат на аренду, то это может быть интересно».

Как отмечают эксперты, обеление рынка немного ускорилось благодаря специальному налоговому режиму для самозанятых. По нему россияне могут платить 4% от дохода с аренды, если сдают квартиру физическому лицу, и 6%, если сотрудничают с компанией или ИП. Сборы по такой схеме платит больше половины от всех «белых» арендодателей. Если ФНС наладит взаимодействие с цифровыми площадками, то собираемость налогов неизбежно вырастет, считает директор агентства недвижимости «Спутник» Оксана Большухина: «Все крупные площадки — ЦИАН, "Авито", "Яндекс Недвижимость" и все онлайн-сервисы, такие как Airbnb и Booking, — сейчас де-факто являются источником информации. И юридически оформить для них обязанность передавать данные в ФНС — дело техники. Этими сведениями тогда можно будет пользоваться. Все алгоритмы у службы уже давно имеются, и очевидно, что цепочки сделок аренды — следующее звено, которое будут брать к рассмотрению. Что касается того, как это скажется непосредственно на рынке, то часть арендодателей попытаются уйти в наличный оборот, что называется, возможно, даже покинут онлайн-площадки. Это, скорее всего, сузит для них круг клиентов, не более того.

В краткосрочной перспективе рост цен неизбежен, владельцы, конечно, заложат в стоимость эти 13% в массовом сегменте. Но в долгосрочной перспективе это оздоровит рынок».

Как отмечает глава ФНС Даниил Егоров, сами платежи не всегда идут через эти платформы. Поэтому полностью проблему с теневым рынком меры пока не решат. Впрочем, активная борьба с «теневым, серым сектором» в экономике, — одно из главных направлений работы правительства в следующем году, заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

Анжела Гаплевская