Верховный суд сократил состав президиума с 13 до 11 человек

Пленум Верховного суда (ВС) России сократил состав президиума с 13 до 11 судей. Решение продиктовано желанием президиума уменьшить количество судей на заседании, необходимых для достижения кворума, объяснил зампредседателя ВС Владимир Давыдов.

На пленуме разъяснили, что де-факто президиум состоит из 9 человек, включая председателя Верховного суда и семь его заместителей. Кворум, однако, считается от 13 человек. Эта численность президиума установлена законом РСФСР «О судоустройстве» в 1981 году.

Сейчас президиум Верховного суда преодолевает кворум при наличии 7 судей на заседании. «Предлагается уменьшить количественный состав членов президиума Верховного суда до 11 судей, вследствие чего президиум будет полномочен принимать решения при участии в заседании не менее 6 судей»,— заявил господин Давыдов. Он пояснил, что понижение кворума позволит беспрепятственно проводить заседания при отсутствии некоторых членов президиума из-за болезни, отпуска или служебной командировки.

Численности президиума в 13 человек (нормы 1981 года) Верховный суд может достигнуть, введя дополнительных судей по представлению президента России, основанному на предложении председателя ВС.

Степан Мельчаков