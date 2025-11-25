Водитель иномарки пострадал при столкновении с экскаватором в Гатчинском районе
Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, утром 25 ноября у дома 1 по Фрезерной улице 40-летний водитель автомобиля Seat выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором-погрузчиком. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован.