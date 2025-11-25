Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель иномарки пострадал при столкновении с экскаватором в Гатчинском районе

Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, утром 25 ноября у дома 1 по Фрезерной улице 40-летний водитель автомобиля Seat выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором-погрузчиком. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Артемий Чулков

Новости компаний Все