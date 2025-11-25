Житель Энгельса выслушал приговор по делу о ДТП с погибшим пассажиром легковушки

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 4 июля этого года фигурант находился за рулем автомобиля «Шкода Рапид», выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину «ГАЗ-3307». В ДТП пострадал пассажир легковушки. Его увезли в лечебное учреждение, где он скончался.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил год лишения свободы с последующей заменой приговора на год принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Павел Фролов