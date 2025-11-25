В Челябинской области возбудили дело из-за выселения людей из профилактория

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) должностных лиц администрации Красноармейского муниципального района. Поводом стала публикация, согласно которой жителей поселка Дубровка выселяют из здания бывшего профилактория, но не предоставили альтернативного жилья, сообщает пресс-служба госоргана.

Как отмечается в СМИ, в 2000 году несколько семей получили комнаты в здании бывшего профилактория совхоза, когда их дома сгорели. В 2024 году провели проверку и установили, что помещения в здании являются нежилыми. Было принято решение о выселении людей. Но семьи не имеют жилья и рассчитывают на получение жилплощади по социальному найму.

Следователи провели проверку по имеющейся информации и возбудили уголовное дело. Запрошена необходимая документация, проводятся допросы нуждающихся граждан и сотрудников местной администрации.

Виталина Ярховска