Выручка Whoosh снизилась на 13% в третьем квартале

В третьем квартале выручка ПАО «ВУШ Холдинг» (бренд Whoosh) от услуг кикшеринга составила 5,4 млрд руб., что на 13% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев выручка холдинга по этому направлению также показала снижение — на 13,9%, до 10,7 млрд руб., следует из отчетности. На фоне ее публикации акции холдинга перешли к падению.

За июль—сентябрь чистая прибыль компании упала в 3,6 раза в годовом выражении, до 730 млн руб. В «ВУШ Холдинге» пояснили, что на прибыли сказались «временно повышенные процентные расходы». Показатель EBITDA кикшеринга сократился на 28,1%, до 2,68 млрд руб. Общее количество поездок в третьем квартале снизилось на 3%, до 62 млн.

За девять месяцев «ВУШ Холдинг» получил чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. против чистой прибыли в 2,9 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA кикшеринга за этот период упал на 43,2%, до 3,7 млрд руб. Количество поездок снизилось на 7%, до 118,5 млн. Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса выросло на 23%, до 32,7 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности, подключенных к Whoosh) на конец сентября увеличилось на 15%, до 245,3 тыс.

По состоянию на 11:40 акции ПАО «ВУШ Холдинг» на Московской бирже снижаются на 5,39%, до 90 руб. за штуку.