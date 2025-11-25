В Хвалынске детскую площадку привели в надлежащее состояние благодаря надзору

В Хвалынске Саратовской области детскую игровую площадку привели в надлежащее состояние после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проведенная Хвалынской городской прокуратурой проверка показала, что на детской игровой площадке между домами № 102-106 на ул. Верхняя Слободка не обеспечено регулярное обслуживание оборудования, его безопасность, качество покрытия. Объект состоит на балансе администрации Хвалынского района.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе района. На сегодняшний день нарушения устранены.

Павел Фролов