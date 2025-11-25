Расходы на зарплату главам районных администраций Уфы превысят 23 млн рублей

Проект изменений в бюджет Уфы, который депутаты горсовета хотят рассмотреть завтра, предусматривает увеличение расходов на оплату труда глав районных администраций в среднем в 1,8 раза, подсчитал «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов (слева) с главой администрации Октябрьского района Уфы Антоном Тарасовым

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Расходы на выплаты главам местных администраций в документе представлены в разделе «Общегосударственные расходы» и подразделе, посвященном функционированию органов местного самоуправления и обеспечению реализации муниципальных программ, в том числе программ развития районов.

В предыдущей версии бюджета, принятой в конце июня, на зарплату главам администраций планировалось выделить до 1,83 млн руб. (немногим более 152,5 тыс. руб. в месяц). В случае принятия изменений, объем расходов на оплату труда чиновников в среднем увеличится до 3,31 млн руб. (275,5 тыс. руб. в месяц). В то же время, новые параметры расходов распределены не равномерно.

Так, затраты на выплаты главе администрации Демского района (им является Иван Иванов) увеличатся всего в 1,66 раза, до 3,01 млн руб., тогда как на оплату труда главы Ленинского района (пост занимает Олег Котов) — в два раза, до 3,67 млн руб.

На зарплату главы Калининского района (на сегодня это Газизьян Ахмедьянов) планируется выделить 3,23 млн руб., Кировского района (в должности состоит Илвир Нурдавлятов) — 3,38 млн руб. Труд главы администрации Октябрьского района (Антона Тарасова) обойдется в 3,12 млн руб. Руководитель Советского района (администрацию возглавляет Айдар Базгудинов) должен получить чуть более 3,31 млн руб., Орджоникидзевского района (Рустем Хамитов) — 3,41 млн руб.

Расходы на зарплату сити-менеджеру должны увеличиться с прежних 2,82 млн до 4,92 млн руб. (410 тыс. руб. в месяц).

Идэль Гумеров