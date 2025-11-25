В Саратовской области пенсионерке вернули 300 тыс. после вмешательства надзора

В Саратовской области пенсионерке вернули похищенные денежные средства благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Красноармейская межрайонная прокуратура установила, что 65-летняя местная жительница стала жертвой мошенников в июле позапрошлого года. Она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный» счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что перевод поступил на счет 23-летней жительницы Омска.

Надзорное ведомство попросило Центральный районный суд Омска взыскать неосновательное обогащение в размере 300 тыс. руб. Требования удовлетворены, деньги пенсионерке возвращены.

Павел Фролов