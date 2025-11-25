Прекращено уголовное дело экс-главы компании «Краслесинвест» Андрея Черкашина

Как стало известно «Ъ-Сибирь», Советский районный суд Красноярска прекратил дело экс-гендиректора компании «Краслесинвест» Андрея Черкашина, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) с причинением ущерба в размере более 340 млн руб. Дело, по которому бывшему топ-менеджеру грозило до четырех лет лишения свободы, закрыто с формулировкой «в связи с истечением сроков давности», в производстве суда оно находилось с декабря 2021 года. Как рассказали в прокуратуре края, о прекращении дела ходатайствовал подсудимый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор компании «Краслесинвест» Андрей Черкашин

Фото: Пресс-центр СибГУ им. М.Ф. Решетнева Бывший гендиректор компании «Краслесинвест» Андрей Черкашин

Фото: Пресс-центр СибГУ им. М.Ф. Решетнева

В декабре 2021 года на рассмотрение суда поступило дело Андрея Черкашина, который в 2016-2019 годах возглавлял АО «Краслесинвест». Эта компания была основана госкорпорацией ВЭБ.РФ для реализации инвестпроекта по строительству лесопромышленного комплекса с лесопильным производством, пеллетным заводом и целлюлозным комбинатом в Богучанском районе — одной из самых богатых природными ресурсами территорий Красноярского края.

В материалах дела указывается, что в период с марта 2018-го по июль 2019 года топ-менеджер заключал с аффилированной фирмой договоры заготовки и купли-продажи древесины по заниженной, как считает следствие, стоимости. Заготовленная древесина в объеме более 490 тыс. кубометров была использована на цели, не связанные с реализацией проекта, предприятию и его учредителю в лице госкопорации ВЭБ.РФ причинен ущерб в размере более 340 млн руб., ранее сообщали в прокуратуре края.

После увольнения из АО «Краслесинвест» Андрей Черкашин занял пост заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края. В январе 2021 года он был уволен с госслужбы по собственному желанию. Выдвинутые против него обвинения Андрей Черкашин не признал.

Илья Николаев