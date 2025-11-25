СКА преподал урок ЦСКА

Хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ клуб ЦСКА на его площадке со счетом 4:1. Дублем отметился форвард петербуржцев Марат Хайруллин, первую шайбу после возвращения в СКА забросил канадский нападающий Брендан Лайпсик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА

Армейские команды играют в этом сезоне пока не слишком удачно. Хотя и на ЦСКА, и на СКА возлагались большие надежды. Клуб из Москвы возглавил накануне сезоне тренер Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне к победе в Кубке Гагарина ярославский «Локомотив». Ранее Никитин выигрывал главный трофей КХЛ с ЦСКА. Сейчас у него «не идет». После матча со СКА, по итогам которого москвичи выпали из заветной восьмерки Западной конференции (ее участники продолжат борьбу за Кубок Гагарина), Никитин сказал, что у него пока не получилось создать в ЦСКА команду, поэтому такие результаты. Проблемы СКА известны: состав накануне сезона кардинально изменился, игроки долго притирались другу к другу и к требованиям нового тренерского штаба, который возглавил Игорь Ларионов. Но в последнее время армейцы Петербурга стали показывать стабильную игру, и сразу пришел результат: победа над ЦСКА в Москве стала для СКА пятой в последних шести матчах.

До игры в Москве тренеров петербургской команды беспокоила пауза, предоставленная календарем: после домашней игры с магнитогорским «Металлургом» (4:3) игроки СКА отдыхали неделю. Но тренерам удалось правильно подготовить их к дуэли с ЦСКА. И матч гости выиграли, можно сказать, уверенно. В первом периоде шайб заброшено не было. Во втором счет открыл Марат Хайруллин после прессинга петербуржцев в чужой зоне и отличной передачи из-за ворота Михаила Воробьева. Затем игроки СКА разыграли быструю комбинацию с участием многих, которую завершил американский нападающий Рокко Гримальди. Атака была проведена в стиле того ЦСКА, где в советское время играл на позиции центрального нападающего Игорь Ларионов, нынешний наставник СКА. И который тренировал Виктор Тихонов. Он ушел из жизни 24 ноября 2014 года. ЦСКА и СКА встречались в день памяти легендарного тренера — это придало матчу особый символизм.

До конца третьей двадцатиминутки гости играли строго в обороне, и, казалось, голкипер Сергей Иванов, защищавший их ворота, запишет на свой счет очередной «сухарь». Но за пять с лишним минут до финальной сирены форварду ЦСКА Денису Гурьянову удалось совершить слаломный проход и сократить разницу в счете броском «под руку» Иванова. Правда, уже через две минуты тот же Хайруллин восстановил статус-кво, здорово сыграв на пятачке. А затем еще канадец с русским паспортом Брендан Лайпсик, вернувшийся этой осенью в СКА, поразил пустые ворота, открыв счет своим голам в сезоне. Так СКА выиграл 4:1, одержав пятую победу в шести матчах ноября. Ее ключевыми причинами, по словам Игоря Ларионова, стали игра короткими сменами, что позволяло поддерживать высокий темп, и дисциплина.

Дальше армейцы Петербурга сыграют 26 ноября в Череповце с «Северсталью», одним из лидеров Западной конференции КХЛ, а потом проведут еще четыре матча в гостях: против «Ак Барса», «Локомотива», «Адмирала» и «Амура». Сейчас СКА — на восьмом месте «Запада».

Кирилл Легков