Судебные приставы арестовали квартиру должника за тепло и горячую воду

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили арест на квартиру, принадлежащую должнику, который длительное время не платил за тепло и горячую воду. Это не единственное жильё, принадлежащее неплательщику, поэтому ограничения на арест не распространяются.

Задолженность за коммунальные услуги накопилась, несмотря на неоднократные уведомления и напоминания. Судебный пристав-исполнитель, действуя на основании исполнительного листа, принял решение об обеспечительных мерах и арестовал недвижимое имущество. Должнику необходимо полностью погасить задолженность и внести исполнительский сбор. В противном случае квартира будет выставлена на торги, а долг будет погашен из вырученных от её продажи средств. При этом за нарушение режима хранения арестованного жилья наступает административная ответственность.

В соответствии с законодательством, единственное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, не подлежит аресту и реализации. Однако если у должника есть дополнительная недвижимость, она может быть включена в имущественную массу для погашения задолженности. Особенно это касается собственников, сдающих жильё в аренду: именно они несут ответственность перед ресурсоснабжающими организациями, независимо от того, кто фактически проживает в квартире.

Поэтому всем клиентам необходимо своевременно вносить платежи за тепло и горячую воду и проверять наличие задолженности. Особенно это актуально для жителей, имеющих в собственности несколько объектов недвижимости. Игнорирование долгов может обернуться не только арестом квартиры, но и наложением взыскания на банковские счета, транспортные средства, бытовую технику и другое имущество. Кроме того, должник будет обязан уплатить исполнительский сбор, а также возместить расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»