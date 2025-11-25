В Башкирии виновного в гибели подростка в ДТП приговорили к пяти годам колонии

Абзелиловский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю деревни Еникеево. Он признан виновным в нарушении нетрезвым водителем ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч.1 ст. 264 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам колонии поселения, лишив его права заниматься вождением на два с половиной года.

В июне этого года на дороге Новобалапаново — Еникеево подсудимый, управляя ВАЗ-2114, отвлекся на мобильный телефон, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 17-летнего подростка. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый признал вину, частично возместил ущерб, вызвал скорую помощь на место происшествия. Также суд учел наличие у него малолетних детей, положительные характеристики с места жительства и работы, а также нарушение подростком правил дорожного движения. С осужденного взыскали 800 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Майя Иванова