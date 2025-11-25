Дело о заражении сотен человек ботулизмом из-за фасоли передали в суд

Уголовное дело о заражении жителей нескольких регионов РФ ботулизмом из-за консервированной фасоли направлено в суд, сообщили в Генпрокуратуре 25 ноября. На скамье подсудимых окажутся директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова, директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и разнорабочий Карим Норматов.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Владимиру Шину также инкриминируют ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранцев).

По версии следствия, в мае–июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» приобрел фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов сварил и поместил в вакуумную упаковку. При этом были нарушены правила термообработки и условия стерилизации, что повлекло формирование ботулотоксина.

Зараженную фасоль приобрел гендиректор ООО «Локалкитчен». В целях снижения затрат он вместе с руководителем отдела качества не обеспечил микробиологические исследования продукции. В результате фасоль использовали для приготовления салата «Лобио», который реализовали через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».

Из-за пищевого отравления салатом произошло массовое заболевание ботулизмом: два человека погибли, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, еще у 52 возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области из-за этого салата пострадали 16 человек.

Помимо отравления, руководителю ООО «Савон-К» инкриминируют незаконную постановку на учет 31 иностранного сотрудника предприятия по месту жительства своей матери.

Уголовное дело будет рассматривать Люблинский суд Москвы. Потерпевшими заявлены иски о возмещении вреда на сумму более 70 млн руб. Часть суммы компания «Локалкитчен» компенсировала добровольно.

