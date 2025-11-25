Бюджет Оренбуржья на ближайшие три года принят в первом чтении

Проект бюджета Оренбургской области на 2026 и плановый период 2027-2028 года принят в первом чтении. Его поддержали депутаты регионального Законодательного собрания во вторник, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной приоритет регионального бюджета ближайших трех лет — поддержка социальной сферы, на которую планируется направить 60% всех расходов. В 2026 году на здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства выделят более 103 млрд руб. Особое внимание уделят участникам специальной военной операции и их семьям, а также жилью для многодетных семей, детей-сирот и других льготных категорий.

Георгий Портнов