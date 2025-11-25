За 10 месяцев расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 498,7 млрд

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за январь–октябрь 2025 года достигли 498,7 млрд руб., об этом на конференции, посвященной бюджету республики, сообщила замминистра финансов республики Гела Герасимова.

Из этих средств республиканский бюджет потратил 410,7 млрд руб., местные бюджеты — 168,8 млрд руб. Межбюджетные трансферты в местные бюджеты составили более 80 млрд руб.

На финансирование 11 национальных проектов ушло 46,9 млрд руб., включая 26,7 млрд руб. федеральных средств и 20,2 млрд руб. республиканских.

На проекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни» направлено по 32% бюджета, на проект «Молодежь и дети» — 19%, «Продолжительная и активная жизнь» — 9%, «Экологическое благополучие» — 3%. За 10 месяцев освоено 34,6 млрд руб. (73,6%) из выделенных на проекты 35 млрд руб.

Анна Кайдалова