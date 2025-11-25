Прокуратура добилась ликвидации свалки под Пензой

В Нижнем Ломове Пензенской области устранили свалку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Нижнеломовская межрайонная прокуратура выявила множество отходов производства и потребления на территории на ул. Белинского, которая прилегает к контейнерной площадке. Ответственные лица бездействовали в части устранения захламления.

По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства главе администрации города Нижний Ломов. В настоящее время отходы вывезены.

Павел Фролов