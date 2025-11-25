В Стерлитамаке пенсионеру вернули отданные курьеру 470 тысяч рублей

Полицейские вернули 79-летнему жителю Стерлитамака 470 тыс. руб., которые он передал предполагаемому курьеру мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Пенсионер заявил в полицию, что ему на телефон позвонила якобы сотрудница телекоммуникационной компании и сообщила, что у него заканчивается срок договора, а для его продления необходимо продиктовать паспортные данные. Потерпевший сообщил их, затем связь прервалась.

Через некоторое время пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся следователем. Собеседник сообщил, что потерпевший передал личные данные мошенникам, и они пытаются снять с его вклада средства. Напугав пенсионера, лжеследователь убедил его снять с банковского счета 470 тыс. руб., положить в пакет и отвезти в Уфу. Потерпевшему вызвали такси, он приехал по указанному адресу и передал пакет с деньгами курьеру.

Вернувшись в Стерлитамак, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские установили и задержали предполагаемого курьера мошенников, 19-летнего ранее не судимого жителя Туймазинского района. По словам задержанного, он нашел подработку в интернете. По указанию «работодателей» он должен был забрать деньги у пенсионера и перевести их на указанный счет, оставив себе часть суммы. Подозреваемый не успел этого сделать. Во время обыска у него изъяли деньги и вернули потерпевшему.

Следственное управление возбудило уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Майя Иванова