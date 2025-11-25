У экс-зампреда краевого правительства поищут имущество в Италии

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» обратился в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством: обязать финансового управляющего бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой инициировать процедуру розыска ее имущества на территории Итальянской Республики. Информации об этом содержится в картотеке арбитражного суда. Ранее СМИ сообщали о наличии у госпожи Лопаевой недвижимости в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева (в центре)

Елена Лопаева (в центре)



Суд принял к рассмотрению заявление фонда, слушание по делу назначено на 15 декабря.

Напомним, в мае этого года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В 2022 году Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб., позже этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса.

В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. Ранее Елена Лопаева находилась под стражей, на сегодняшний день она не работает, а в сентябре этого года планировала выйти на пенсию.