Число пассажиров на китайском направлении в аэропорту Красноярска выросло на 55%

По итогам января-ноября 2025 года пассажиропоток по китайским авианаправлениям из Красноярска вырос на 55% в сравнении с тем же периодом годом ранее, сообщает пресс-служба Аэропорта Красноярск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Статистика полетов в Харбин из Красноярска показывает рост пассажиропотока на 9%, в Маньчжурию в сентябре зафиксирован прирост пассажиров на 86% год к году. Кроме того, планируется запуск полетов в Шанхай, Циндао и Сиань.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 15 сентября по 10 ноября 2025 года после отмены визового режима с КНР для россиян таможня оформила более 200 рейсов из Сибири в Китай. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 16%.

Александра Стрелкова