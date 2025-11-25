Власти Удмуртии планируют снизить ставки по УСН на фоне налоговой реформы

В Удмуртии планируется утвердить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 5% на «доходы» и 14% «доходы минус расходы». Это на 1 процентный пункт меньше, чем установлено правительством РФ. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Госсовета республики сегодня, 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безусловно, это не панацея. Но реальная скорая помощь бизнесу. Мы пошли на упреждающую меру, чтобы поддержать предпринимателей в переходный период»,— сказал господин Бречалов. Он добавил, что развитие малого и среднего предпринимательства в последние годы принесло миллиарды рублей.

Ранее регионы самостоятельно определяли категории налогоплательщиков, которые могли рассчитывать на пониженные ставки по УСН. Сейчас этот список обозначит правительство РФ. На данный момент он еще не сформирован. Законопроект о пониженных ставках УСН рассмотрят на сессии Госсовета.

С 2026-го по 2028 год порог доходов для уплаты НДС на УСН будет снижен с 60 млн до 10 млн руб. Общая ставка по НДС вырастет до 22% для тех, кто не попадает под льготы.