Суд наказал пенсионерку из Волжского за серьезное травмирование ребенка собакой

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 79-летней жительницы Волжского по уголовному делу о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью ребенка в результате нападения собаки (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 15 августа прошлого года фигурантка выгуливала без намордника взрослую собаку породы западно-сибирская лайка, привязала ее на трехметровый поводок к забору около школы, затем отправилась в магазин. Когда мимо приходили пятеро детей, животное набросилось на одного из них.

Девятилетний мальчик получил укушенные рванные раны в щечной и скуловой области, в височной части головы и в области левой ушной раковины. Экспертиза подтвердила, что множественные рубцы пострадавшего являются неизгладимыми.

Пенсионерка не признала свою вину. Она утверждала, что в момент нападения на мальчика она и ее собака находились в другом месте. Обратное подтвердили показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения магазина.

По решению суда фигурантка получила один год ограничения свободы. Также суд удовлетворил иск родителей пострадавшего ребенка о взыскании 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В законную силу приговор не вступил.

