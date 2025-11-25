Силуанов призвал готовить переход с углеводородов на новые «двигатели» экономики

Россия должна готовиться к тому, чтобы в перспективе переходить на новые виды «двигателей» экономики. Углеводородное сырье не актуально для новых технологий, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«(Нужно) переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов»,— призвал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, время углеводородных ископаемых (нефть, газ, уголь) постепенно сокращается. Он отметил, что использование подобного сырья не прекратится полностью, но государство должно планировать на долгосрочную перспективу. «Мы этим и занимаемся»,— заверил Антон Силуанов.