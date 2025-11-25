Структура ОДК взыскивает с НПО «Искра» более 274 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «ОДК Инжиниринг» к пермскому научно-производственному объединению «Искра». Информация об этом содержится в определении суда, опубликованном на сайте «Электронное правосудие». Согласно документу, ООО требует взыскать с «Искры» 274,5 млн руб. неустойки за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Обоснования исковых требований в определении не указаны. Следующее заседание по делу состоится 17 декабря.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». В апреле этого года орган управления компанией полностью обновился: совет директоров покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Вместо них в состав совета вошли директор АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Борис Обносов, руководитель управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, а также замруководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.

ООО «ОДК Инжиниринг» действует в Москве с 2012 года. Согласно Rusprofile, компания занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Учредителем является АО «ОДК», генеральным директором — Андрей Воробьев.