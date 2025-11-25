В ростовский рекрутинг через популярную платформу приходят ИИ-технологии

Портал HeadHunter запустил в бета-режиме ИИ-помощника на базе большой языковой модели, который автоматизирует создание вакансий, поиск кандидатов и анализ откликов для рекрутеров. В первичном тестировании участвуют специалисты по найму из трех южных регионов: свыше 50 работодателей из Краснодарского края, более 30 — из Ростовской области и свыше 10 — из Волгоградской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Доступ к сервису будет расширяться поэтапно. В декабре ассистент станет доступен почти половине работодателей на платформе. Пилотный проект продлится до начала 2026 года, после чего технология будет масштабирована на всех клиентов hh.ru. Заявка на регистрацию товарного знака продукта направлена в Роспатент.

ИИ-ассистент автоматизирует наиболее трудоемкие этапы подбора персонала, находит подходящих кандидатов в базе hh.ru, инициирует диалог. Помощник также работает с идеальным портретом кандидата: работодатель описывает, кого именно ищет, а сервис использует эту информацию для оценки откликов. При этом все решения остаются за человеком.

«Мы создаем инструменты на основе генеративного ИИ не для того, чтобы заменить профессионала, а чтобы вывести рекрутинг на новый уровень. Когда рутина уходит на второй план, появляется время на глубокое понимание кандидатов, на стратегический подбор и на создание по-настоящему сильных команд», — отметил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Валентина Любашенко