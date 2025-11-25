Курорт «Губаха» регистрирует товарный знак «Беги за сердцем»

ООО «Всесезонный курорт “Губаха”» подало заявку на регистрацию товарного знака «Беги за сердцем». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Как пояснил владелец курорта Рашид Габдуллин, «Беги за сердцем» — это трейл, который проводится летом в Губахе уже несколько лет подряд.

Соревнования объединяют в себе спорт, туризм и семейный праздник. По словам Рашида Габдуллина, мероприятие собирает около 1 тыс. участников и более 3 тыс. зрителей. В связи с этим компания решила официально зарегистрировать название соревнований.