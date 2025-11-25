Метры остывают

Стоимость квартир в новостройках в крупных городах России в октябре 2025 года увеличилась всего на 5% год к году, в среднем до 183 тыс. руб. за кв. м. Замедленный рост цен связан с избытком предложения на рынке первичного жилья и дисконтами, предлагаемыми застройщиками для стимуляции активности покупателей. Так, спрос на первичную недвижимость за октябрь 2025 года увеличился на 33% год к году, до 25 тыс. квартир. Однако эксперты считают, что речи о полном восстановлении рынка пока не идет.

По итогам октября 2025 года стоимость новостроек в российских городах-миллионниках увеличилась всего на 5% год к году, до 183 тыс. руб. за кв. м, за месяц этот показатель снизился на 1,2%, подсчитали в сервисе «Пульс продаж новостроек» по запросу “Ъ”. Похожую коррекцию фиксируют в аналитическом сервисе Dataflat.ru: по его данным, цены на первичную недвижимость за октябрь текущего года увеличились всего на 0,7% год к году, до 196 тыс. руб. за кв. м.

В Москве первичное жилье в октябре 2025 года подешевело на 6,9% год к году, до 417 тыс. руб. за кв. м, в Краснодаре — на 2,7% год к году, до 162 тыс. руб. за кв. м. В Омске этот показатель прибавил год к году всего 1,6%, до 157 тыс. руб. за кв. м, в Ростове-на-Дону — 3,9%, до 143 тыс. руб. за кв. м, подсчитал «Пульс продаж новостроек».

Сдержанный рост стоимости новостроек продиктован стабилизацией цен на стройматериалы и избытком предложения первичной недвижимости, несмотря на то что девелоперы стараются придерживать ввод новых проектов, отмечает первый заместитель гендиректора «Прайм Лайф» Роман Осауленко.

В октябре 2025 года нераспроданными остались 68% строящегося жилья по всей стране, подсчитали в «Дом.РФ». Объем ввода жилья в России в этом же месяце снизился на 4,6% год к году, до 83,6 млн кв. м, следует из данных Росстата.

После периода длительного кризиса девелоперы стараются распродать существующие запасы, восстановить объем продаж и обеспечить стабильный денежный поток, отмечает директор по продажам «Мангазея» Федор Ушаков. На этом фоне застройщики повышают стоимость жилья точечно и стимулируют спрос на квартиры с помощью акций, поясняет руководитель департамента продаж Uniq Development Валерий Ручий. Однако начала снижения цен на новостройки ждать не стоит, в будущем они будут расти по крайней мере на уровне инфляции, считает коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. Тем не менее гендиректор Optima Development Давид Худоян ожидает снижения цен уже в декабре 2025 года на фоне новогодних скидок.

Замедленный рост цен фиксируется, несмотря на динамичный рост спроса на новостройки. За октябрь 2025 года девелоперы смогли реализовать 25 тыс. квартир в новостройках, что на 33% больше год к году, подсчитал «Пульс продаж новостроек».

По данным аналитиков, самый заметный прирост спроса в октябре 2025 года фиксируется в Омске, где продажи увеличились почти втрое год к году, до 0,3 тыс. квартир, в Ростове-на-Дону количество сделок возросло более чем вдвое, до 2 тыс. лотов. В Москве этот прирост составил 19%, показатель зафиксировался на уровне 7,3 тыс., в Санкт-Петербурге — на 13%, до 3,4 тыс. квартир.

Спрос подогрело ожидаемое изменение в условиях семейной ипотеки: те, кто ранее откладывал сделку, ожидая улучшения макроэкономической ситуации и снижения ипотечной ставки, выходят на рынок новостроек, отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. По решению Минфина, с 1 февраля 2026 года на семью можно будет взять лишь один льготный кредит. Еще одним драйвером роста выступило снижение процентов по банковским вкладам — это спровоцировало частичный отток средств населения с депозитов в недвижимость, добавляет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. Впрочем, по словам заместителя коммерческого директора ГК А101 Владимира Колесникова, рост числа сделок в сегменте временный и обусловлен временными факторами, поэтому речи о полном восстановлении рынка жилых новостроек пока не идет.

София Мешкова