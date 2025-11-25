На Пермском инженерно-промышленного форуме обсудят лучшие практики бережливого производства

4 декабря 2025 года в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ-2025) в конференц-зале №10 выставочного центра «Пермь Экспо» пройдет пленарная сессия «Бережливость без шаблонов: опыт отраслей и регионов». На ней будут обсуждаться практические подходы к повышению производительности труда и эффективности в различных секторах экономики в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Спикером сессии выступит руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Пермского края Елена Зверева. Помимо обсуждения действующих инструментов бережливого производства, отдельное внимание будет уделено реализации мероприятий по повышению эффективности в аграрно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и других несырьевых отраслях Прикамья. Кроме того, будет представлен опыт внедрения проектов повышения производительности труда в других регионах России.

«В рамках пленарной сессии мы планируем обсудить вопросы повышения производительности труда не только в сфере машиностроения, где традиционно зарождались принципы бережливого производства. Сегодня, опираясь на опыт Пермского края, мы успешно реализуем проекты в строительной отрасли, аграрно-промышленном комплексе, сфере микроэлектроники и логистики. К обсуждению также присоединятся коллеги из Новосибирской области, которые представят свой опыт внедрения соответствующих проектов в регионе»,— заявила Елена Зверева.

Мероприятие ориентировано на топ-менеджеров предприятий, заинтересованных в развитии производственных систем и повышении эффективности управленческих процессов. Участие в сессии бесплатное, по регистрации на Пермский инженерно-промышленный форум.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» стартовал в России в 2025 году. В Пермском крае его реализацией занимаются Региональный центр компетенций и краевой минпромторг. Проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван создать условия для стабильного прироста производительности труда в стране.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.