В Астрахани глава фирмы получил 8,5 года колонии за незаконные 4 млн от ИП

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении исполнительного директора коммерческой организации, специализирующейся на вывозе мусора и утилизации отходов, по уголовному делу о получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, с октября 2023 года по январь 2025 года фигурант получил денежные средства в качестве коммерческого подкупа от трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой грузов специализированным автотранспортом. Взамен он обеспечивал заключение договоров аренды машин с экипажем, подписание актов выполненных работ с завышенными объемами и оплату по документам. В общей сложности исполнительный директор незаконно получил свыше 4 млн руб.

Суд наказал фигуранта 8,5 годами исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 8 млн руб.

Павел Фролов