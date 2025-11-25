Смерть на районе

В суд направлено уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции из фасоли, употребление которой повлекло в Москве массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») Антон Лозин

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Владимиру Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Норматов

По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» Владимир Шин купил продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Карим Норматов, не обладающий познаниями и навыками в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку. Это повлекло формирование в ней ядовитого вещества — ботулотоксина.

Зараженную продукцию в июне 2024 года купил гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, который совместно с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, не обеспечил проверку ее качества. Фасоль они использовали для приготовления салата лобио, который реализовали через «Кухню на районе» и «Самокат».

В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого два человека скончались, а еще 298 потребителям был причинен вред различной степени тяжести. 52 человека врачам удалось спасти.

Также Владимир Шин в 2024 году незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, сотрудников ООО «Савон-К». Людей зарегистрировали по месту жительства его матери, хотя они там не жили.

В рамках расследования потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн руб., часть которой ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.

Уголовное дело по существу рассмотрит Люблинский районный суд Москвы, отметили в Генпрокуратуре.

