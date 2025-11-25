Смерть на районе
Будут судить предпринимателей, заразивших москвичей ботулизмом
В суд направлено уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции из фасоли, употребление которой повлекло в Москве массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом.
Генеральный директор компании «Локалкитчен» (работает под брендом «Кухня на районе») Антон Лозин
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Владимиру Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).
Карим Норматов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» Владимир Шин купил продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Карим Норматов, не обладающий познаниями и навыками в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку. Это повлекло формирование в ней ядовитого вещества — ботулотоксина.
Зараженную продукцию в июне 2024 года купил гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, который совместно с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, не обеспечил проверку ее качества. Фасоль они использовали для приготовления салата лобио, который реализовали через «Кухню на районе» и «Самокат».
В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого два человека скончались, а еще 298 потребителям был причинен вред различной степени тяжести. 52 человека врачам удалось спасти.
Также Владимир Шин в 2024 году незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, сотрудников ООО «Савон-К». Людей зарегистрировали по месту жительства его матери, хотя они там не жили.
В рамках расследования потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн руб., часть которой ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.
Уголовное дело по существу рассмотрит Люблинский районный суд Москвы, отметили в Генпрокуратуре.