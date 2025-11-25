Судебные приставы арестовали у нижегородской компании 420 тонн зерна

В Нижегородской области судебные приставы арестовали крупную партию зерна у компании, задолжавшей по договорам займа 3 млн руб. По данным областного управления ФССП, под арест попали 420 т пшеницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в адрес компании-должника поступило 130 исполнительных производств. Кроме основной суммы долга компании насчитали 1 млн руб. исполнительских сборов. Добровольно погашать задолженность в установленный законом срок она не стала.

Прибывший на предприятие пристав в присутствии понятых составил акт описи и ареста зерна на общую сумму более 4,1 млн руб. Представителю компании напомнили о праве на самостоятельно реализовать арестованное имущество.

После этого сельхозпредприятие в течение нескольких дней реализовало зерно и полностью оплатило задолженность включая исполнительские сборы.

Андрей Репин