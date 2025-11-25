Нижегородские и мордовские предприятия задолжали 123 млн рублей за вред экологии

Росприроднадзор добивается взыскания более 123 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) от предприятий Нижегородской области и Мордовии. В арбитражные суды регионов с начала 2025 года подано 23 иска, сообщили в пресс-службе ведомства 25 ноября.

В числе основных должников — предприятия ЖКХ и водопроводно-канализационного хозяйства. За последнее время управление выиграло три иска о взыскании совокупно более 32 млн руб. платы и более 12 млн руб. пени.

При проверке правильности внесения платежей Росприроднадзор обращает внимание на ситуации, когда размер платы уменьшается на 30% и более по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При выявлении занижения размера платы к нарушителям применяют меры административного реагирования. С начала года вынесено 39 постановлений о штрафах на общую сумму 1,9 млн руб. Кроме того, им доначислена плата за НВОС.

Галина Шамберина