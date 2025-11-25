Экс-директора школы в Стерлитамаке обвиняют в сдаче футбольного поля в аренду за взятку

Следственный отдел по Салавату завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора школы в Стерлитамаке, обвиняемой в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Как установило следствие, в июне 2021 года фигурантке уголовного дела предложили арендовать школьное поле для работы секции по футболу. Директор, не имея права заключать договор аренды, так как администрация города передала поле школе в безвозмездное пользование, предложила за взятку предоставлять его неофициально. С 2021 по 2023 годы обвиняемая незаконно получила более 400 тыс. руб. На ее имущество наложен арест.

Майя Иванова