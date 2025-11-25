В Новосибирской и Свердловской областях произошел сбой в работе WhatsApp

Утром 25 ноября мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) перестал корректно работать в нескольких регионах России. По данным сбой.рф, с проблемами столкнулись жители Новосибирской, Свердловской и Московской областей.

Всего с начала дня на работу WhatsApp пожаловались 781 раз. Новосибирская область на первом месте — за шесть часов на регион приходится 22% обращений, на Свердловскую область — 12%, Москву — 10%. В списке также указаны Алтайский, Хабаровский, Краснодарский и Приморский края, Иркутская, Омская, Челябинская, Томская, Амурская и Ростовская области. Меньше всего жалоб поступило от жителей Хакасии (1%).

Пользователи жалуются на неполадки в работе мобильного приложения, доставке оповещений и сообщений, длительной загрузке и отправке сообщений. Проблемы возникают и при использовании десктоп-версии WhatsApp.