Дефицит бюджета Уфы может увеличиться до 2,5 млрд рублей

Горсовет Уфы завтра обсудит проект изменений в годовой бюджет. Согласно документа, доходы бюджета должны увеличиться с нынешних 44,46 млрд до 46,38 млрд руб. Так, собственные доходы запланированы на уровне 24,9 млрд руб., тогда как в последней редакции речь шла о 22,87 млрд руб. В частности, дополнительные 500 млн руб. бюджет получит благодаря налогу на совокупный доход, сборы с которого превысят 7,83 млрд руб., из которых более 7,15 млрд руб. принесут сборы по упрощенной системе налогообложения (рост на 350 млн руб.).

Объем безвозмездной поддержки города из других бюджетов снизится на 103,3 млн руб., до 21,49 млрд руб.

Расходы планируется увеличить с 45,38 млрд до 48,88 млрд руб.

Таким образом, дефицит бюджета может вырасти до 2,5 млрд руб.

Когда горсовет принимал бюджет на 2025 год, планировалось, что доходы и расходы составят примерно 44,3 млрд руб. при нулевом дефиците. 25 июня в документ внесены изменения, по которым дефицит бюджета должен составить около 919,1 млн руб. По итогам октября доходы равнялись 35,86 млрд руб., расходы — 33,7 млрд руб. То есть, зафиксирован профицит более чем в 2 млрд руб.

Идэль Гумеров