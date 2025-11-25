Тюменцу назначили восемь лет колонии за нападение на 98-летнего ветерана ВОВ

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор местному 53-летнему жителю за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Он признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Следствие установило, что в мае неоднократно судимый житель пришел к пенсионерке, в квартире которой ранее производил сантехнические работы. Она узнала его и впустила в квартиру. Обвиняемый потребовал у нее деньги, но после отказа нанес несколько ударов по голове и угрожал ножницами. В итоге пенсионерка указала ему место хранения денег, и он забрал 29 тыс. руб.

Суд приговорил жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина