Жителя Омска отправили в колонию за фейки об армии и взятку сотруднику ФСБ

Омский суд приговорил к 3 годам 2 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн руб. местного жителя, признав его виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По информации Telegram-канала судов Омской области, в деле фигурировал 40-летний Антон Зазнаев, который признал вину частично.

По материалам дела, в октябре 2023 года омич разместил в созданном им паблике в соцсети фейковую информацию о российской армии. По данному факту правоохранительные органы организовали проверку. За ее прекращение обвиняемый предложил сотруднику ФСБ 300 тыс. руб. и передал часть оговоренной суммы. При задержании он вновь попытался дать взятку силовикам в размере 300 тыс. руб.

Илья Николаев